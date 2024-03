Batterie, una panoramica dei recenti sviluppi e prospettive al 2030

Nel 2023, la nuova capacità installata di accumulo elettrochimico a livello mondiale è stata di circa 45 GW, di cui la metà, cioè 22,6 GW, in Cina, con una durata media dello storage di circa 2,1 ore.

Lo rende noto la società di analisi e ricerche taiwanese EnergyTrends, secondo cui, nel 2025 le nuove installazioni annuali di batterie a livello globale e in Cina dovrebbero superare rispettivamente i 60 GW e i 31 GW in uno scenario prudente.

In uno scenario ottimistico, invece, la nuova capacità annuale di accumulo al 2025 potrebbe raggiungere 35 GW in Cina e 67 GW nel mondo, come mostra il grafico, con unità espresse in GW.

Prezzi medi dei sistemi al litio

Lo scorso anno, sotto l’influenza di molteplici fattori come il calo delle quotazioni delle materie prime e l’accelerazione dell’evoluzione tecnologica, il prezzo delle batterie in Cina ha continuato a diminuire.

Nel dicembre 2023, il prezzo medio dei sistemi agli ioni di litio in Cina è sceso al di sotto di 0,11 $/Wh per 2 ore di accumulo, mentre il prezzo medio per l’intero anno è stato di circa 0,15 $/Wh.

EnergyTrends prevede che il costo del litio continuerà a diminuire nel medio e lungo termine, ponendo basi ancora migliori per la soluzione del problema della redditività delle applicazioni di accumulo energetico commerciali.

Nel grafico, l’andamento previsto del prezzo medio dei sistemi agli ioni di litio in Cina nel periodo 2023-2030, espresso in RMB/Wh, dove 1 yuan (renminbi) equivale a circa 0,14 dollari.

Quota di mercato dei sistemi al litio

Nel 2023, l’accumulo con batterie agli ioni di litio ha mantenuto una posizione dominante nella nuova capacità installata di storage elettrochimico, con una quota di mercato di quasi il 99%.

Grazie agli enormi vantaggi dell’industria cinese dell’accumulo di energia agli ioni di litio in termini di tecnologia, costi e produzione, si prevede che la percentuale di storage al litio rimarrà molto elevata anche nei prossimi anni.

Allo stesso tempo, il rapido sviluppo di tecnologie come l’accumulo ad aria compressa e le batterie a flusso liquido favorirà l’aumento di nuove installazioni di storage.

“A lungo termine, con l’intensificarsi della decarbonizzazione, la generazione di energia rinnovabile variabile sostituirà rapidamente i combustibili fossili, e il costo energetico più basso della tecnologia di stoccaggio dell’energia a lungo termine diventerà sempre più fondamentale”, affermano gli analisti della società taiwanese, secondo cui la quota di mercato del litio scenderà attorno al 75% al 2030, come mostra il grafico.

Tecnologie di termoregolazione dell’accumulo al litio

Attualmente la chimica delle batterie al litio-ferro-fosfato è la tecnologia dominante nel mercato cinese, ed è quindi utile per analizzare l’andamento di una serie di indicatori, secondo EnergyTrends.

Le batterie al litio richiedono temperature di esercizio elevate e una temperatura di esercizio ottimale aiuta le batterie a migliorare l’efficienza, prolungare il tempo di utilizzo e garantire la sicurezza. Pertanto, il sistema di controllo della temperatura è diventato un elemento chiave.

Le tecnologie principali adottate nella filiera industriale sono quelle del raffreddamento a liquido o a aria, che nel 2023 hanno coperto una quota di mercato, rispettivamente, dell’85% e del 15%, con il raffreddamento a liquido che dopo il 2024 dovrebbe crescere a oltre il 95%.

Continueremo a seguire il vivace sviluppo di mercato degli accumuli elettrochimici, già nelle prossime settimane con ulteriori dati e scenari.