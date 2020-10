Ridurre i consumi energia elettrica è un obiettivo anche per un’azienda del settore dell’ortofrutta. E l’installazione di un impianto fotovoltaico è una delle soluzioni adottabili.

La scelta è stata fatta dall’azienda F.lli Dellerma, operatore nella vendita all’ingrosso e nella distribuzione di frutta e verdura in Puglia, a Cerignola (FG), che si è dotata di un impianto fotovoltaico, targato SMA.

La scelta che ha spinto l’azienda a installare un impianto FV è legata al fatto che essendo i prodotti trattati facilmente deperibili, è richiesto un notevole prelievo di energia dalla rete per alimentare le celle frigorifere e assicurare ogni giorno prodotti freschi e di altissima qualità.

L’impianto riesce a rispondere sia a un minor impatto ambientale (riduzione di emissioni di CO 2 pari a 64.000 kg annui) che a minori costi con un risparmio di circa 21.000 € l’anno. L’energia prodotta è quasi interamente (80%) utilizzata per i consumi delle celle frigorifere, e per il raffrescamento degli uffici; nel restante 20% viene immessa in rete.

L’impianto FV installato (100 kWp) copre una superficie di 900 mq del tetto a falda dello stabilimento ed è costituito da 247 pannelli Sunpower da 405 Wp e da 2 inverter SMA SUNNT TRIPOWER CORE1, in grado di avere una produzione annua di circa 130mila kWh.

Commenta Luca Storti, amministratore di Senergie, curatore del progetto e membro di SMA Partner Program: “SMA per Senergie è la prima scelta. Facilità e velocità di installazione ci consentono di realizzare gli impianti nel minor tempo possibile, senza interferire con le attività di business dei clienti, nel caso dei F.lli Dellerma appena 10 giorni. La tecnologia innovativa, l’affidabilità dei prodotti e il valore aggiunto del servizio assistenza in qualità di Solar Partner ci consentono di progettare ogni impianto e renderlo disponibile in tempi rapidissimi”.

