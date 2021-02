La Dilillo Food, azienda alimentare di eccellenza, ha recentemente installato un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare la quasi totalità del fabbisogno elettrico richiesto dal processo produttivo e dalle esigenze degli uffici dello stabilimento.

Con la sua sede nel cuore del Tavoliere delle Puglie, a Cerignola (FG), Dilillo Food ha una posizione privilegiata che le consente di sfruttare tutti i vantaggi della filiera corta, ma anche di rifornirsi di energia solare con un impianto fotovoltaico da 99,99 kW, con una producibilità annuo attesa pari a 130 MWh (riduzione emissioni di CO 2 di 65 tonnellate l’anno).

Posizionato sul tetto dello stabilimento su un’area di 500 mq, l’impianto è costituito da 303 pannelli Panasonic da 330 W ciascuno e 2 inverter SMA Core 1, il primo inverter di stringa al mondo senza vincoli di installazione su qualsiasi tetto e a terra che grazie ad un design all’avanguardia, consente un’installazione fino al 60% più veloce e al contempo una riduzione del costo operativo totale.

L’impianto è completato da un sistema di accumulo che consente all’azienda di non prelevare energia dalla rete elettrica per la maggior parte del tempo, coprendo, così, un fabbisogno energetico pari al 70% e una riduzione dei costi energetici del 90%.

Il controllo dell’impianto è totalmente automatizzato e facile da consultare sia per l’installatore che per il proprietario, grazie alle due applicazioni della SMA: SMA 360, che fornisce una vista live dei parametri principali e delle informazioni tecniche aggiornate, consentendo di analizzare nonché prevenire rapidamente i guasti e SMA Energy, che consente all’azienda di visualizzare produzione e consumo di energia in tempo reale, avere sotto controllo autoconsumo e prelievo dalla rete e monitorare i risparmi economici e ambientali.

La Solenergy2m, fondata nel 2005 da Matteo Sgarro e Matteo Cifaldi, ha curato la progettazione e l’installazione dell’impianto.

Il ROI stimato dell’impianto è di appena 2 anni, grazie ai benefici fiscali ottenuti dall’azienda, come il credito d’imposta del Mezzogiorno e il Super Ammortamento.

Una scelta ambientale che può diventare anche fonte di vantaggio competitivo e abilitatore di crescita, cosa che sta avvenendo di fatto nella Dilillo Food.

