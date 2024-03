L’attività di psaier.energies in Italia e l’accordo per l’acquisto di elettricità

psaier.energies, azienda del settore delle fonti rinnovabili, è un partner dei distributori di energia elettrica e delle utility.

La società è capofila di una holding in forte espansione con esperienza ventennale nel settore delle rinnovabili e servizi alle energy utility.

Con più di 500 clienti tra cui produttori di energia rinnovabile e medie e piccole utility, si avvale di oltre 60 collaboratori, esperti nei vari campi, come ingegneria, informatica e trading. Obiettivo è creare valore aggiunto per i propri clienti, sfruttando sinergie e potenziale da tutte le risorse umane e dagli asset rinnovabili gestiti internamente.

psaier.energies ha sede a Bressanone, Trento e Monaco di Baviera. I suoi valori di impresa sono sostenibilità, redditività, onesta e professionalità

Dal 2001, ha ormai oltre acquisito vent’anni di esperienza nel settore della produzione sostenibile di energia e oggi figura tra i principali produttori di energia da fonti rinnovabili in tutta Europa, in particolare in Italia, dove ha la sua sede ufficiale.

“psaier.energies sta continuando a investire con decisione in Italia, dove abbiamo una pipeline di progetti da oltre 1 GW. I prossimi progetti sono già in partenza nella zona del Nord, dove intendiamo a costruire due impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di oltre 5 MW”, ha dichiarato Eugen Psaier, Ceo di psaier.energies.

L’espansione dell’azienda sta cercando nuovo personale tecnico ed è alla ricerca di personale formato. Tutti gli annunci di lavoro sono reperibili sul sito www.psaierenergies.it

psaier.energies focalizza la propria attenzione e attività su sviluppo, realizzazione e gestione di progetti a lungo termine basati su fonti rinnovabili, offrendo contratti di fornitura di energia elettrica green a lungo termine, i cosiddetti contratti PPA (power purchase agreement) a prezzi fissi a industrie e aziende energivore, in associazione con le Comunità energetiche.

Nella filosofia aziendale la soddisfazione dei clienti è fondamentale e più rilevante del semplice concetto di vendita o di marketing. A tal proposito Eugen Psaier spiega che l’aziena “punta sull’Italia nello sviluppo e nella costruzione di impianti fotovoltaici, perché ci sono ottimi presupposti; vogliamo occupare un ruolo importante nel mercato delle rinnovabili e contribuire ad avviare un concreto percorso verso la decarbonizzazione”.

L’impianto di teleriscaldamento a biomassa

La collaborazione tra la direzione dell’impianto di teleriscaldamento, sotto la guida del presidente Peter Schuster, e psaier.energies è stata recentemente confermata.

L’impianto, situato in Alto Adige, non ha solo generato energia termica per l’area locale fin dalla sua fondazione, ma ha anche puntato alla produzione sostenibile di energia elettrica.

Un obiettivo raggiunto grazie alla combinazione di un impianto fotovoltaico e di un sistema ORC. L’energia generata viene utilizzata sia per l’autoconsumo dell’azienda che per l’immissione nella rete pubblica.

Le due società hanno firmato un contratto di acquisto di energia che regola l’acquisto dell’energia elettrica prodotta, un passo che si è reso necessario in quanto la tariffa omnicomprensiva è scaduta.

Con questo nuovo contratto, psaier.energies includerà l’intera produzione nel suo portafoglio. Si tratta di uno sviluppo importante per entrambe le aziende, che continuano a puntare sulla produzione di energia sostenibile e su una cooperazione di successo.