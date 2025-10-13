Per celebrare il suo 15° anniversario, il produttore di inverter e soluzioni energetiche smart GoodWe ha annunciato una campagna cashback per gli installatori in Europa.

L’iniziativa, partita il primo ottobre scorso e valida fino al 31 dicembre 2025, riguarderà una selezione di prodotti GoodWe per uso residenziale, tra cui inverter ibridi con batterie, sistemi All‑in‑One, caricatori per veicoli elettrici, pompe di calore e tettoie fotovoltaiche.

Per partecipare, gli installatori devono essere membri di GoodWe PLUS+, il programma europeo per installatori, e devono effettuare gli acquisti tramite un distributore autorizzato.

L’iscrizione al programma è disponibile al momento della richiesta e offre vantaggi aggiuntivi, come benefici di garanzia, formazione tecnica gratuita e premi fedeltà.

“Gli installatori sono il cuore del successo di GoodWe. Questa campagna è il nostro modo di dire grazie mentre celebriamo insieme 15 anni,” ha dichiarato Jie Zhang, Managing Director di GoodWe Europe GmbH. “Unendo forti incentivi cashback con l’accesso diretto alla nostra community GoodWe PLUS+, rafforziamo le nostre partnership e aiutiamo gli installatori a far crescere il loro business.”

L’ecosistema Smart Energy di GoodWe

Negli ultimi anni, GoodWe ha ampliato il suo portafoglio prodotti, proponendo apparecchiature energetiche smart per abitazioni, applicazioni commerciali & industriali (C&I) e progetti utility‑scale.

Ma il focus dell’azienda resta il settore residenziale, per il quale il produttore realizza inverter ibridi e sistemi di accumulo, pannelli solari leggeri per le tettoie solari, una linea di pompe di calore e scaldacqua (sotto il marchio GoodHeat), e due generazioni di caricatori per veicoli elettrici.

La campagna cashback copre in modo trasversale i diversi prodotti dell’azienda:

Inverter ibridi & Batterie (acquistati insieme)

ES G2 (3–6kW) o ES Uniq (8–12kW) con Lynx U G3 / Lynx A G3

ET G2 (6–15kW) o ET (20–30kW) con Lynx D

Sistemi All‑in‑One

Modulo inverter ESA (3–10kW) con modulo batteria ESA (5–48kWh)

Altri prodotti per l’energia residenziale

Balcony ESA 0.8kW + BAT 1.9kWh

Caricatore EV HCA G2 (7–22kW)

Pompa di calore aria‑acqua R290

Pompa di calore per acqua sanitaria

Tettoia fotovoltaica Vela

I dettagli completi, i termini e condizioni e il modulo per la richiesta sono disponibili sul sito dell’azienda.

Quindici anni nelle energie rinnovabili

GoodWe è stata fondata nel 2010 e ha lanciato il suo primo inverter fotovoltaico per uso residenziale nel 2011.

Nel giro di pochi anni, l’azienda si è posizionata nella top 10 dei produttori di inverter in Cina, offrendo diverse serie di prodotti grid‑tied premiati.

Nel 2014, GoodWe ha lanciato il primo inverter per accumulo energetico in Asia, guadagnandosi una reputazione internazionale come produttore.

Con la crescente domanda, GoodWe ha iniziato a costituire filiali in tutto il mondo, incluso il quartier generale europeo in Germania.

Espandendo il proprio portafoglio, l’azienda ha finanziato nuove business unit per il BIPV (Building Integrated PV) nel 2020, per Smart Energy nel 2021, e ha aperto una nuova fabbrica per la produzione di pompe di calore nel 2024.