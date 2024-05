Una tassa sull’estrazione dei combustibili fossili nei Paesi Ocse potrebbe raccogliere 720 miliardi di dollari entro la fine del decennio per sostenere le popolazioni più vulnerabili che si trovano ad affrontare i danni dovuti al cambiamento climatico. Altri 180 miliardi potrebbero essere utilizzati come dividendi interni per le comunità svantaggiate insite nelle economie avanzate più […]