Il documento traccia i possibili percorsi per azzerare le emissioni di CO2 al 2050 in Italia, in linea con il Green Deal europeo, in modo da raggiungere la neutralità climaica. Previsto un forte aumento della capacità installata nelle fonti rinnovabili, oltre a misure di efficienza energetica e investimenti per idrogeno, biometano, sistemi di accumulo energetico. […]

