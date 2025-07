Occupazione suolo pubblico per installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e relative opere di connessione alla rete di distribuzione presso parcheggi pubblici. Comune di Ciminna (PA). Importo: n.d. Scadenza: 28/7/2025 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus