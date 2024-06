Appalto dei servizi tecnici relativi all’illuminazione artificiale e naturale dell’illuminazione pubblica per il Comune di Cesano Maderno (MB). Ente appaltante: Provincia di Monza e della Brianza Importo: 14.200.000€ Scadenza: 11/7/2024 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus