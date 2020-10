29 Ottobre 2020

Procedura aperta per l'affidamento in partenariato pubblico-privato, su iniziativa privata, dei servizi energetici integrati di pubblica illuminazione del comune di San Giovanni Valdarno (AR). Durata in mesi: 144. Importo: 1.920.000 € Scadenza: 2/12/2020 Bando (zip)