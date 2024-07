Procedura per forniture/servizi di fornitura e posa in opera di n. 15 apparecchi a led illuminanti in vie varie del Comune di Mozzate (CO). Importo: 2.930 € Scadenza: 5/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus