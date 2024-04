La Camera di Commercio di Bologna assegna contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere i costi per la realizzazione di nuovi impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento della totale o parziale autonomia energetica del sito produttivo. I contributi sono destinati alle micro, piccole e medie imprese bolognesi per finanziare l’installazione […]