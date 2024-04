Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico in Via Postumia, a Cremona. Ente appaltante: Aem Cremona SpA Importo: 1.503.022 € Scadenza: 22/5/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus