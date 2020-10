16 Ottobre 2020

Avviso per l'affidamento in concessione della realizzazione di centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale di Valpelline in Valle d'Aosta mediante finanza di progetto – cpv: 65310000-9 – codice nuts: itc20. Importo: 2.691.173 € Scadenza: 17/11/2020