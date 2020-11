26 Novembre 2020

Avviso per l'assegnazione in concessione di sedi stradali per la realizzazione di punti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica e/o ibridi ad Acquafredda (BS). Importo: n.d. Scadenza: 4/1/2021