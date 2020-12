Studiare le migliori soluzioni regolatorie e giuridiche per incentivare lo sviluppo dei Renewable Power Purchase Agreement (PPA) nel nostro Paese: questo l’obiettivo della relazione “Sbloccare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia” presentata dal PPA Committee. Autore: PPA Committee Data di pubblicazione: 3 dicembre 2020 Il documento è collegato all’articolo: PPA da rinnovabili, le proposte per promuoverli […]

Potrebbe interessarti anche: