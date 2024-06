L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e di rifacimento delle pavimentazioni del cimitero comunale di Fragagnato (TA). La durata dell’appalto è stabilita in 140 giorni. Importo: 450.387 € Scadenza: 18/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus