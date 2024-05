Accordo quadro di tipo misto per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, segnalamenti luminosi porti, luci di segnalazione degli ostacoli al volo (s.o.v.), impianti tecnologici installati nel territorio della città di Bari. Annualità: 2024-2025. Importo: 1.999.800 € Scadenza: 18/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus