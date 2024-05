Avviso pubblico esplorativo di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, mediante successiva trattativa diretta sul Mepa, per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale e impianti elettrici a servizio degli edifici comunali di Arquata del Tronto (AP), per una durata di 36 mesi. Importo: 99.716 € Scadenza: 3/6/2024 […]