Manutenzione impianti illuminazione su tutte le infrastrutture edili degli impianti del Comune di Carrara (MS) per l'anno 2024-2025. Importo: 60.000 € Scadenza: 3/6/2024 Bando (pdf)