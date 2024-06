Procedura telematica aperta per forniture relative al progetto “e-alburni” relativo alla realizzazione e all’implementazione di un servizio di trasporto turistico intercomunale ecosostenibile a Bellosguardo (SA). La gara è suddivisa in 4 lotti. Importo: 218.400 € Scadenza: 25/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus