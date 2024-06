Gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento del Comune di Quartu Sant’Elena (CA)

Affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici e di condizionamento, elettrici ed elevatori degli stabili del Comune di Quartu Sant’Elena (CA), nonché servizi smart aggiuntivi, attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP). Importo: 12.929.606 € Scadenza: 22/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]