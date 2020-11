30 Novembre 2020

Manifestazione di interesse individuazione di operatori interessati a svolgere in via sperimentale la gestione di veicoli elettrici per uso condiviso (ride-sharing) con punto di prelievo nel territorio comunale di Castellamare di Stabia (NA) per mesi 12. Importo: n.d. Scadenza: 11/12/2020