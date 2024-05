Fornitura di trasformatore trifase in AT per la connessione di impianti fotovoltaici nelle SSE nelle reti ferroviarie di RFI. Ente appaltante: Rete Ferroviaria Italiana Importo: 96.458.622 € Scadenza: 27/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus