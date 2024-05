Avviso pubblico relativo alla fornitura di impianti di produzione di energia da solare termico, da 320 litri per la produzione di acqua calda sanitaria. Ente appaltante: Comune Polizzi Generosa (PA) Importo: 2.760 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus