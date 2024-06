Avviso a “sportello” per 12 mesi per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti privati interessati a titolo gratuito alla fornitura, installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, di tipo hpc (high power charger) per il Comune di Canosa di Puglia (BT). Importo: n.d. Scadenza: 22/7/2024 Bando (pdf) Bandi […]