Fornitura di energia elettrica a libero mercato per l’anno 2025 per CAP Holding. Il bando è suddiviso in 6 lotti. Importo complessivo: 209.440.213 € Scadenza: 29/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus