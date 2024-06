Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della fornitura di energia elettrica per il museo Maxxi, nelle sedi di Roma e L’aquila. Importo: 2.368.589 € Scadenza: 9/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus