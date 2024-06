Fornitura energia e lavori di manutenzione per le sedi della Regione Piemonte nel Comune di Torino

Affidamento del servizio integrato di gestione, manutenzione, conduzione, controllo, fornitura energia negli edifici della Regione Piemonte volto a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici (gara 44-2024) nel Comune di Torino. Importo: 9.181.613 € Scadenza: 8/8/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus