Affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati per l'anno 2025, per il 100% del totale proveniente da fonti rinnovabili certificate a Lucca. Ente appaltante: GEAL SpA Importo: 2.550.000 € Scadenza: 5/8/2024 Bando (pdf)