Fornitura 7 macchine per la captazione del biogas a Tavullia (PU)

Fornitura, posa in opera, manutenzione ordinaria periodica e straordinaria programmata, nell’ambito del polo impiantistico “Cà asprete, Tavullia (PU)”, di n.ro 7 macchine, certificate ce, consistenti in stazioni automatizzate per il collettamento (cadauna) di almeno 12 linee di captazione del biogas di discarica provenienti da pozzi di aspirazione realizzati nel corpo dei rifiuti – tender t24_5880. […]