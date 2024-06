Avviso pubblico per l’affidamento dei lavori per lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato fondi PO Fesr. Importo: 155.036 € Scadenza: 25/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus