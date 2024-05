Finanza di progetto per la realizzazione in concessione di interventi di efficientamento energetico di siti nel Comune di San Mauro Pascoli (FC) in concomitanza con l’istituzione di una Cer. Importo: 4.840.437 € Scadenza: 1/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus