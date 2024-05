Avviso volontario per la trasparenza ex ante per lavori di costruzione di centrali elettriche per concessioni demaniali marittime in Puglia. Ente appaltante: Capitaneria di Porto Manfredonia Importo: 200.000.000 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus