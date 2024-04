Bando per la concessione di una grande derivazione a scopo idroelettrico denominata “Resio” ai sensi del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 – cup e32c23001120007. Ente appaltante: Ente appaltante: Consiglio regionale della Lombardia Importo: 76.030.338 € Scadenza: 18/10/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]