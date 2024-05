Call per raccolta dati di aziende di manutenzione delle centrali termiche a Bari

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di ditte di manutentori specializzate nel servizio di controllo, conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti interni dei clienti dell’Amgas s.r.l. Ente appaltante: Amgas Bari Importo: n.d. Scadenza: 30/6/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]