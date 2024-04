Avviso finalizzato alla verifica dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, all’affidamento dell’appalto di lavori di rinnovo dell’illuminazione pubblica a Lana (BZ). Importo: 728.907 € Scadenza: 30/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus