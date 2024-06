Affidamento servizi di gestione impianto illuminazione pubblica a Moio Alcantara (ME)

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza bando, previa r.d.o. su Mepa per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuinazione degli impianti elettrici delle infrastrutture comunali, nonché dell’impianto acquedotto, per la durata di sei mesi. Importo: 4.917 € Scadenza: 1/7/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi […]