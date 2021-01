Nel 2020 in Europa, per la prima volta in assoluto, le fonti rinnovabili hanno generato più elettricità dei combustibili fossili grazie al boom di eolico e solare e al contemporaneo declino del carbone, mentre il gas ha perso solo il 4% di produzione nei 27 Paesi Ue rispetto al 2019.

Autore: Agora Energiewende, Ember

Data di pubblicazione: gennaio 2021

Pagine: 18

Il documento è collegato all’articolo: Nel 2020 le rinnovabili hanno prodotto più energia elettrica di gas e carbone in Europa

