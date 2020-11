28 Novembre 2020

Bozza della “Strepin” italiana messa in consultazione per raccogliere osservazioni fino al 16 dicembre, prima di essere trasmessa alla Commissione europea, come da direttiva 2018/844.

Autore: MiSE, MATTM, MIT

Data pubblicazione: novembre 2020

Pagine: 64

