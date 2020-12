Titolo: Renewable electricity requirements to decarbonise transport in Europe with electric vehicles, hydrogen and electrofuels

Usare direttamente l’energia elettrica più che si può (automobili, furgoni, camion, grazie alle batterie), usare idrogeno “verde” e carburanti sintetici (e-fuel) su aerei e navi, niente bio-carburanti di origine vegetale. Si riassume così la ricetta proposta da Transport & Environment (TE) per eliminare del tutto i carburanti fossili dai trasporti europei al 2050.

Autori: Nick Ash, Alec Davies, Claire Newton

Data di pubblicazione: dicembre 2020

Pagine: 62

Il documento è collegato all’articolo: Batterie, idrogeno, carburanti sintetici: cosa è meglio usare per dire no al petrolio nei trasporti?

