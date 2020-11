Titolo: EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025

La Banca europea per gli investimenti ha approvato la nuova strategia di finanza verde, in modo da orientare tutte le sue attività al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dal Green Deal europeo al 2050.

Autore: Banca europea per gli investimenti

Data: novembre 2020

Pagine: 132

Il documento è collegato all’articolo: Come e perché la Banca Ue per gli investimenti diventerà una banca per il clima

