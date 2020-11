Titolo: Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi “trainanti” e”trainati”

L’Agenzia delle entrate spiega che per individuare i limiti di spesa previsti per i vari interventi con il Superbonus, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi, e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Autore: Agenzia delle entrate

Data: novembre 2020

Pagine: 12

Il documento è collegato all’articolo: Come applicare il Superbonus quando si fraziona un immobile?

Potrebbe interessarti anche: