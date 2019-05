Il documento inviato a Bruxelles e tutte le analisi, i commenti e le sintesi delle audizioni parlamentari che stiamo pubblicando su QualEnergia.it.

aggiornamento: 23 gennaio 2019 Lo scorso 8 gennaio 2018, il Governo italiano ha inviato alla Commissione europea la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia. Come noto, il PNIEC sarà sottoposto a una consultazione pubblica, per […]

Potrebbe interessarti anche: