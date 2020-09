La transizione in atto, verso un sistema energetico decarbonizzato, non dovrà in nessun modo pesare sul costo dell’energia. Per questo l’Autorità sta valutando come intervenire su criticità quali la poca concorrenza nel mercato dei servizi di dispacciamento e propone che le fonti pulite siano finanziate con la fiscalità generale e le risorse del Recovery Fund. […]

