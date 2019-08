Finanziamenti per nuovi modelli orientati alla ristrutturazione profonda degli edifici Uno dei nuovi bandi proposti dalla Commissione Europea nell’ultima tornata del programma “Horizon 2020”.

Dopo diversi anni e numerosissimi progetti supportati economicamente, la Commissione Europea ha recentemente aperto le ultime opportunità di finanziamento per le iniziative di efficienza energetica nell’ambito del programma di ricerca e sviluppo “Horizon 2020”. Finanziamenti: ultima chiamata Questi nuovi bandi si dividono in due grandi gruppi secondo le scadenze previste per la presentazione delle domande, […]

