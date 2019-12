Innovazione, “smartness” e meccanismi per autovalutare l’efficienza energetica degli edifici: ecco i principali temi di due bandi del programma Horizon 2020, che finanziano studi e interventi a elevati livelli tecnologici.

Innovazione e “smartness” negli edifici: è questo il tema del nuovo bando di finanziamento del programma Horizon 2020, denominato “LC-SC3-B4E-9-2020 (CSA) – Support to the coordination of European smart buildings innovation community”. Il bando è stato ufficialmente aperto il 16 luglio 2019 e ha come scadenza per la presentazione delle proposte le ore 17 del […]

