Come già evidenziato in alcuni precedenti articoli di questa rubrica, uno dei pilastri per assicurare solide fondamenta alla transizione dell’Europa verso l’energia pulita è il cambiamento del ruolo degli edifici. Un ruolo che coinvolge naturalmente il loro consumo energetico ma vede come elementi centrali anche il controllo attivo e l’ottimizzazione dell’ambiente interno. Gli edifici, inoltre, […]

Potrebbe interessarti anche: