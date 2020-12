In vista della completa decarbonizzazione entro il 2050, l’ambiente costruito rimane un settore strategico per l’Unione Europea, in particolare con una crescente attenzione al settore dell’edilizia, come testimoniato dall’iniziativa della “Renovation Wave“, lanciata all’interno del Green Deal. Una delle principali priorità, quindi, è la progettazione e la costruzione di nuovi edifici, o l’adeguamento di quelli […]

Potrebbe interessarti anche: