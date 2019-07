La situazione attuale dei contratti di acquisto a lungo termine, le barriere, le migliori forme contrattuali in un mercato nazionale delle rinnovabili che diventerà sempre più competitivo. Analisi e proposte del PPA Committee.

Le imprese italiane sono pronte per affermarsi come protagoniste nel processo di transizione energetica e i PPA, modello di contrattazione dell’energia da rinnovabili in assenza di incentivi, sono graditi e valutati con attenzione. I decisori e i policy maker devono contribuire al loro sviluppo garantendo una robusta organizzazione del mercato e l’efficienza dei processi autorizzativi. […]

